Пятиклассник с ножом атаковал одноклассницу и охранника в Новом Уренгое

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу, а затем ранил охранника школы. Инцидент произошёл в школе №3.

По данным издания "База", ученик по имени Тимофей Г. поссорился с девочкой из своего класса. Во время конфликта он достал складной нож и попытался ударить её. К счастью, куртка защитила школьницу — лезвие не смогло пробить одежду, и серьёзных травм она не получила.

Когда в ситуацию вмешался охранник, подросток напал уже на него. Ножом он ударил мужчину в шею.

Охранника доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту случившегося проводится проверка.