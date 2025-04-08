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Пятиклассник с ножом атаковал одноклассницу и охранника в Новом Уренгое

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Правда ТВ

В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу, а затем ранил охранника школы. Инцидент произошёл в школе №3.

По данным издания "База", ученик по имени Тимофей Г. поссорился с девочкой из своего класса. Во время конфликта он достал складной нож и попытался ударить её. К счастью, куртка защитила школьницу — лезвие не смогло пробить одежду, и серьёзных травм она не получила.

Когда в ситуацию вмешался охранник, подросток напал уже на него. Ножом он ударил мужчину в шею.

Охранника доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту случившегося проводится проверка.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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