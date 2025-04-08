Пятиклассник с ножом атаковал одноклассницу и охранника в Новом Уренгое

В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу, а затем ранил охранника школы. Инцидент произошёл в школе №3.
По данным издания "База", ученик по имени Тимофей Г. поссорился с девочкой из своего класса. Во время конфликта он достал складной нож и попытался ударить её. К счастью, куртка защитила школьницу — лезвие не смогло пробить одежду, и серьёзных травм она не получила.
Когда в ситуацию вмешался охранник, подросток напал уже на него. Ножом он ударил мужчину в шею.
Охранника доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту случившегося проводится проверка.
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