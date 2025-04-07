Грузия рассчитывает на возврат территорий — при одном важном условии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление территориальной целостности страны — это реальная перспектива.

В интервью телеканалу Imedi он сказал, что для этого нужно терпение. По его словам, если народ будет готов ждать и придерживаться правильной политики, то объединение с Абхазией и Южной Осетией возможно.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от внешних факторов. Но при грамотной стратегии и настойчивости — всё достижимо.

Напомним, конфликт между Грузией и Южной Осетией вспыхнул в августе 2008 года. Тогда Россия ввела войска для защиты своих граждан и миротворцев, после чего признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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