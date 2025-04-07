Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Грузия рассчитывает на возврат территорий — при одном важном условии

Правда ТВ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление территориальной целостности страны — это реальная перспектива.

В интервью телеканалу Imedi он сказал, что для этого нужно терпение. По его словам, если народ будет готов ждать и придерживаться правильной политики, то объединение с Абхазией и Южной Осетией возможно.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от внешних факторов. Но при грамотной стратегии и настойчивости — всё достижимо.

Напомним, конфликт между Грузией и Южной Осетией вспыхнул в августе 2008 года. Тогда Россия ввела войска для защиты своих граждан и миротворцев, после чего признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.