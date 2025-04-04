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Безмолвный памятник: как Пётр Чернышёв продолжает почитать память Анастасии Заворотнюк каждый день

1:21
Правда ТВ

Фигурист Пётр Чернышёв уже почти год продолжает ежедневно посещать могилу своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся весной 2024 года.

Особенно трогательным стал визит фигуриста 3 апреля — в день, когда Анастасии исполнилось бы 54 года. Вместе с младшей дочерью Милой они возложили букеты к памятнику, почтив память звезды "Моей прекрасной няни".

Как рассказывала в своё время Раиса Рязанова в эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия 1", она не раз замечала спортсмена на Троекуровском кладбище, где похоронен и её сын.

"Во время визитов к сыну я обратила внимание на мужчину, который подолгу находится у участка Анастасии. Позже узнала в нем Петра. Подошла, напомнила, что снималась с Заворотнюк, а он ответил: "Я знаю"", — поделилась Рязанова.

По её наблюдениям, Чернышёв приезжает туда каждый день.

Напомним, Заворотнюк ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Чернышёв, поддерживавший супругу на всех этапах лечения, после её смерти практически не появляется на публике, посвящая время дочери и сохранению памяти об Анастасии.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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