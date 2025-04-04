Безмолвный памятник: как Пётр Чернышёв продолжает почитать память Анастасии Заворотнюк каждый день

Фигурист Пётр Чернышёв уже почти год продолжает ежедневно посещать могилу своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся весной 2024 года.
Особенно трогательным стал визит фигуриста 3 апреля — в день, когда Анастасии исполнилось бы 54 года. Вместе с младшей дочерью Милой они возложили букеты к памятнику, почтив память звезды "Моей прекрасной няни".
Как рассказывала в своё время Раиса Рязанова в эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия 1", она не раз замечала спортсмена на Троекуровском кладбище, где похоронен и её сын.
"Во время визитов к сыну я обратила внимание на мужчину, который подолгу находится у участка Анастасии. Позже узнала в нем Петра. Подошла, напомнила, что снималась с Заворотнюк, а он ответил: "Я знаю"", — поделилась Рязанова.
По её наблюдениям, Чернышёв приезжает туда каждый день.
Напомним, Заворотнюк ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Чернышёв, поддерживавший супругу на всех этапах лечения, после её смерти практически не появляется на публике, посвящая время дочери и сохранению памяти об Анастасии.
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