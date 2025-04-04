Украина наняла адвоката для переговоров о недрах — что это значит

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Киев готов подписать с США соглашение по полезным ископаемым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он встретился с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО.

Сибига отметил — Украина заинтересована в инвестициях и сотрудничестве с США в сфере недр. Он подчеркнул, что это может стать основой для долгосрочного партнёрства.

Тем временем в Вашингтоне сообщили, что украинская делегация скоро приедет на переговоры. Для этого, по словам американского Минфина, Киев уже нанял адвоката.

Сделка по недрам обсуждается не первый месяц. Подписание сорвалось ещё в феврале — после ссоры Зеленского с Трампом в Белом доме. США прислали Киеву новую версию документа — и она оказалась гораздо жёстче.

Согласно условиям, Украина должна компенсировать американскую помощь — более 120 миллиардов долларов. А ещё - передать США контроль над инвестиционным фондом, который создаётся для восстановления страны. Деньги туда пойдут от лицензий и ренты за добычу полезных ископаемых.

Сейчас украинские власти продолжают обсуждение. Но Трамп уже дал понять — отойти от сделки без последствий не получится.

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