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Грибник хотел найти лисичку — нашёл бревно с ядом: гадюки начали атаковать россиян

Правда ТВ

Гадюки в Подмосковье уже проснулись. Особенно много их в Шатуре, сообщает эколог Илья Рыбальченко.

По его словам, змеи там не просто легенда. Их реально много — и они действительно крупные.

"Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно", — рассказал он РИАМО.

В лесах региона активно ползают ужи и европейские гадюки. Последние — ядовиты. В тёплую погоду они любят греться на солнце, так что их можно встретить уже в середине апреля.

Экологи говорят: змей в этих местах больше, чем должно быть. Почему — никто не знает. В Шатурском крае даже ходят легенды о Змеином Боге.

Что делать при укусе? Врач советует не паниковать и сразу обращаться за помощью. Главное — не отсасывать яд, как показывают в кино.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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