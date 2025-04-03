Грибник хотел найти лисичку — нашёл бревно с ядом: гадюки начали атаковать россиян

Гадюки в Подмосковье уже проснулись. Особенно много их в Шатуре, сообщает эколог Илья Рыбальченко.

По его словам, змеи там не просто легенда. Их реально много — и они действительно крупные.

"Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно", — рассказал он РИАМО.

В лесах региона активно ползают ужи и европейские гадюки. Последние — ядовиты. В тёплую погоду они любят греться на солнце, так что их можно встретить уже в середине апреля.

Экологи говорят: змей в этих местах больше, чем должно быть. Почему — никто не знает. В Шатурском крае даже ходят легенды о Змеином Боге.

Что делать при укусе? Врач советует не паниковать и сразу обращаться за помощью. Главное — не отсасывать яд, как показывают в кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.