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Снаряды вместо мантр: как Индия помогает Украине, молча

Правда ТВ

Индийские артиллерийские мины оказались у Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель". Там опубликованы фото 120-миллиметровых мин, на которых указано — производство Индия, 2024 год.

Ранее, в сентябре, агентство Reuters писало, что Евросоюз закупал снаряды, произведённые в Индии, и передавал их Украине. Тогда власти Индии решили не вмешиваться.

Премьер-министр Нарендра Моди в марте заявил, что стремится к миру. По его словам, переговоры между Россией и Украиной возможны только при участии обеих сторон.

Тем не менее, поставки боеприпасов продолжаются — пусть и косвенно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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