Роскомнадзор отбивается от слухов: слежки за россиянами не будет

Роскомнадзор опроверг слухи о слежке за россиянами.
ТАСС приводит комментарий ведомства. Там пояснили: недавний приказ не предполагает сбор личных данных.
Речь идёт о сборе информации о сетевых адресах операторов связи — это нужно, чтобы защититься от DDoS-атак.
Ведомство подчёркивает: о слежке за действиями пользователей и посещением запрещённых сайтов речи не идёт.
Данные о личных устройствах собирать не будут. В Роскомнадзоре объяснили, что угрозы в их отношении не требуют вмешательства.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможной слежке. Поводом стал приказ, опубликованный 2 апреля.
Теперь ведомство официально разъяснило: цели документа — технические, а не надзорные.
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