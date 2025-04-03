Роскомнадзор отбивается от слухов: слежки за россиянами не будет

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Роскомнадзор опроверг слухи о слежке за россиянами.

ТАСС приводит комментарий ведомства. Там пояснили: недавний приказ не предполагает сбор личных данных.

Речь идёт о сборе информации о сетевых адресах операторов связи — это нужно, чтобы защититься от DDoS-атак.

Ведомство подчёркивает: о слежке за действиями пользователей и посещением запрещённых сайтов речи не идёт.

Данные о личных устройствах собирать не будут. В Роскомнадзоре объяснили, что угрозы в их отношении не требуют вмешательства.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможной слежке. Поводом стал приказ, опубликованный 2 апреля.

Теперь ведомство официально разъяснило: цели документа — технические, а не надзорные.