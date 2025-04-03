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Овечкин в двух голах от истории: рекорд Гретцки почти побит

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Правда ТВ

Овечкин почти у цели. В матче против "Каролины" он забил свой 892-й гол в НХЛ.

До вечного рекорда Уэйна Гретцки осталось всего две шайбы.

После игры Овечкин сказал: "Мы поговорили с ним, (Уэйном Гретцки. — прим.) и он сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах".

Сезон ещё не окончен — у "Вашингтона" 7 матчей. По прогнозу НХЛ, Овечкин может побить рекорд уже 14 апреля.

Финальный рывок — совсем рядом. И, похоже, он не один в этом забеге.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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