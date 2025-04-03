Между нормой и жить можно — целая пропасть: что на самом деле думают россияне

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные из ВШЭ описали, как россияне воспринимают свою жизнь — они выделили четыре потребительских стандарта. От "комфорта" до "очень тяжело".

"Комфорт" — когда можно всё: деликатесы, дизайнерская одежда, новый автомобиль, путешествия. Даже техника покупается "с зарплаты", а жильё - в премиальном ЖК.

"Норма" — это жизнь без излишеств, но с возможностью иногда позволить себе кафе, хорошую еду, отпуск. Жильё чаще всего в ипотеке, техника — в рассрочку.

"Жить можно" — это экономия на всём. Еда простая, техника старая, гардероб — из палаток. Жильё скромное, ремонт недоступен. Но что-то ещё остаётся.

А "очень тяжело" — это грань выживания. Дешевая еда, старые вещи, помощь от фондов. О покупке машины или новой одежды речь не идёт вообще.

Исследование провели в 2023 году по всей стране. Оно показывает: разрыв между "нормой" и "выживанием" — огромный. А само представление о норме — довольно высокое.

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