Apple ушла, а миллиарды остались: как мертвая компания заработала в России без выручки

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У "Эппл Рус" в 2024 году неожиданно оказалась прибыль — 1,1 миллиарда рублей. И это при том, что выручки у компании не было совсем. Отчётность показывает: доход пришёл за счёт возврата 1,8 миллиарда рублей НДС, который компания переплатила в 2020–2021 годах. Тогда прошла таможенная проверка. Apple заранее создала резерв, чтобы покрыть возможные доначисления. А в 2024-м все платежи провели — и получили вычет.

Ещё примерно 360 миллионов рублей "Эппл Рус" заработала на курсовой разнице. Последний раз прибыль у российской "дочки" Apple была в 2021 году — тогда 12 миллиардов. С тех пор только убытки. В 2022-м — минус 6,5 миллиарда, в 2023-м — минус 1 миллиард.

Выручки в 2024 году нет. Это говорит о заморозке бизнеса, но не о закрытии. По словам экспертов, ресурсов у компании пока хватает. После начала спецоперации Apple ушла из России — прекратила поставки, работу Apple Pay и гарантийное обслуживание. Ввоз продукции теперь возможен только по параллельному импорту.

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