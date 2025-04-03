Умный мусорщик: как ИИ будет наводить порядок там, куда не дойти ногами

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ИИ выходит на уборку мусора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Технологию уже протестировали в Кроноцком заповеднике на Дальнем Востоке.

Система анализирует фото с воздуха и распознаёт шесть видов мусора: от рыболовных сетей до бетона. Точность — выше 80 процентов. Благодаря ИИ удалось убрать пять тонн отходов — в четыре раза быстрее, чем обычно.

Этой системой смогут пользоваться и экологи, и волонтёры. Особенно в труднодоступных местах. В ближайшее время ИИ будут применять на Дальнем Востоке и в Арктике.

А в Москве инженеры создали сортировщик ТКО, который работает на оптике и извлекает до 5 миллионов тонн полезных материалов из мусора. Точность распознавания — 90%.

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