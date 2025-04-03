Немцы боятся за своё золото: оно под замком в США

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Немецкие политики бьют тревогу. Как пишет Politico, Германия держит в США золото на сумму более 100 миллиардов евро — и теперь это вызывает опасения.

ФРГ располагает вторым по объёму золотым резервом в мире. 1236 тонн — это 37% всех запасов страны — находятся в Федеральном резерве Нью-Йорка. И хотя десятилетиями считалось, что это надёжное место, всё меняется.

Некоторые немецкие консерваторы переживают: что, если Вашингтон решит заблокировать доступ к золоту? Ведь Белый дом, по данным источника, всё чаще критикует Германию и даже называет её "жалким спекулянтом".

Как сообщает G4Media. ro, эти запасы позволяют Бундесбанку, если потребуется, обменять золото на доллары. Но гарантий уже никто не даёт.

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