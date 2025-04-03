Немецкие политики бьют тревогу. Как пишет Politico, Германия держит в США золото на сумму более 100 миллиардов евро — и теперь это вызывает опасения.
ФРГ располагает вторым по объёму золотым резервом в мире. 1236 тонн — это 37% всех запасов страны — находятся в Федеральном резерве Нью-Йорка. И хотя десятилетиями считалось, что это надёжное место, всё меняется.
Некоторые немецкие консерваторы переживают: что, если Вашингтон решит заблокировать доступ к золоту? Ведь Белый дом, по данным источника, всё чаще критикует Германию и даже называет её "жалким спекулянтом".
Как сообщает G4Media. ro, эти запасы позволяют Бундесбанку, если потребуется, обменять золото на доллары. Но гарантий уже никто не даёт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.