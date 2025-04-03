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Где прячется Зеленский: раскрыты бункеры по всей Украине

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Правда ТВ

Если ситуация обострится, Владимир Зеленский может укрыться в одном из бункеров. Об этом пишет aif. ru. По информации источника, такие укрытия есть по всей Украине.

Главный бункер — прямо под Офисом президента в Киеве. Туда ведут подземные тоннели с Банковой, Верховной рады и здания Кабмина. Ещё одно укрытие — под бывшим заводом "Арсенал".

Если придётся уезжать на Запад, Зеленский может спрятаться во Львове, на объекте "Абрикос". Это бывший бункер связи. Рабочее убежище также есть в Ивано-Франковске — на месте штаба Минобороны СССР. А в Виннице до сих пор сохранилось подземное укрытие времён Третьего рейха.

Самое удалённое — "Линия Арпада" в Карпатах. Бункер построили венгры перед Второй мировой. Он до сих пор под землёй в селе Верхние Гробовници.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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