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Любовь с вычетом: новая инициатива может сделать свадьбы выгоднее

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Правда ТВ

SHOT сообщает: в России могут ввести налоговый вычет за свадьбу. С инициативой выступили депутаты ЛДПР. Идея — поддержать молодые семьи, у которых не всегда есть деньги на торжество.

Если закон примут, один супруг сможет вернуть до 150 тысяч рублей. А вместе — до 300 тысяч. Потраченные на банкет, фотографа, аренду зала, музыку и кейтеринг.

Замглавы комитета по экономике Госдумы Станислав Наумов пояснил: "Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть часть уплаченного налога на расходы, связанные со свадебными услугами".

Получить компенсацию можно будет в течение трёх лет с даты свадьбы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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