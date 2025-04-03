Любовь с вычетом: новая инициатива может сделать свадьбы выгоднее

SHOT сообщает: в России могут ввести налоговый вычет за свадьбу. С инициативой выступили депутаты ЛДПР. Идея — поддержать молодые семьи, у которых не всегда есть деньги на торжество.
Если закон примут, один супруг сможет вернуть до 150 тысяч рублей. А вместе — до 300 тысяч. Потраченные на банкет, фотографа, аренду зала, музыку и кейтеринг.
Замглавы комитета по экономике Госдумы Станислав Наумов пояснил: "Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть часть уплаченного налога на расходы, связанные со свадебными услугами".
Получить компенсацию можно будет в течение трёх лет с даты свадьбы.
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