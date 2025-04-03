Задержал 3-НДФЛ — готовься отдать до половины дохода: это может стоить как отпуск на море

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Штраф за неподачу декларации 3-НДФЛ может ударить по карману. Как рассказал "Газете.Ru" партнёр коллегии адвокатов "Юков и партнёры" Иван Шиенок, он составит 30% от суммы налога. А если налог не уплачен, неустойка может дойти до 40%.

Вот пример. Вы сдавали квартиру месяц. Сумма налога — 50 тысяч рублей. Не подали декларацию — и уже должны 25-35 тысяч сверху.

Декларацию нужно подавать, если вы получили доход, с которого не удержан налог. Например, от аренды или продажи имущества. Платить налоги — обязанность по Конституции. А подавать декларацию — способ не только избежать штрафа, но и уменьшить сумму налога. Можно указать расходы и получить вычеты.

В 2025 году подать 3-НДФЛ можно онлайн через личный кабинет ФНС, по почте или в МФЦ. Главное — успеть до 30 апреля. Заплатить налог — до 15 июля. Используйте форму "Декларация 2024" с сайта ФНС.

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