Учитель, которого забрало землетрясение: трагедия россиянина в Мьянме

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Мьянме под завалами рухнувшего дома погиб россиянин. Его звали Михаил Казанцев. Он преподавал математику в частной школе HCIS.

По данным Telegram-канала Shot, трагедия произошла в городе Мандалай. Казанцев жил в квартире 908-D многоэтажки Mandalay Sky Villa. Вместе с ним под завалами оказались учителя из ЮАР и Филиппин.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Оно унесло жизни более трёх тысяч человек. Почти пять тысяч числятся пропавшими без вести.

Тело мужчины пока не опознано. Его фрагменты направят в Москву на генетическую экспертизу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.