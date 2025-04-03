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Учитель, которого забрало землетрясение: трагедия россиянина в Мьянме

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Правда ТВ

В Мьянме под завалами рухнувшего дома погиб россиянин. Его звали Михаил Казанцев. Он преподавал математику в частной школе HCIS.

По данным Telegram-канала Shot, трагедия произошла в городе Мандалай. Казанцев жил в квартире 908-D многоэтажки Mandalay Sky Villa. Вместе с ним под завалами оказались учителя из ЮАР и Филиппин.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Оно унесло жизни более трёх тысяч человек. Почти пять тысяч числятся пропавшими без вести.

Тело мужчины пока не опознано. Его фрагменты направят в Москву на генетическую экспертизу.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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