Учитель, которого забрало землетрясение: трагедия россиянина в Мьянме

В Мьянме под завалами рухнувшего дома погиб россиянин. Его звали Михаил Казанцев. Он преподавал математику в частной школе HCIS.
По данным Telegram-канала Shot, трагедия произошла в городе Мандалай. Казанцев жил в квартире 908-D многоэтажки Mandalay Sky Villa. Вместе с ним под завалами оказались учителя из ЮАР и Филиппин.
Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Оно унесло жизни более трёх тысяч человек. Почти пять тысяч числятся пропавшими без вести.
Тело мужчины пока не опознано. Его фрагменты направят в Москву на генетическую экспертизу.
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