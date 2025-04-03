Торговля в панике: Трамп включил режим ЧС из-за опасного дисбаланса

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В США объявлено чрезвычайное положение. Причина — дефицит торгового баланса. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Он назвал ситуацию угрозой национальной безопасности и экономики страны. По его словам, к этому привела экономическая политика торговых партнёров.

Трамп приготовил ответ. Уже в апреле он собирается ввести "зеркальные" пошлины до 50% на товары из десятков стран. Цель — добиться экономической независимости США.

Ранее в январе Трамп уже объявлял режим ЧП в энергетике. Тогда он хотел усилить добычу и снизить экологические ограничения.

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