Торговля в панике: Трамп включил режим ЧС из-за опасного дисбаланса

В США объявлено чрезвычайное положение. Причина — дефицит торгового баланса. Об этом сообщил Дональд Трамп.
Он назвал ситуацию угрозой национальной безопасности и экономики страны. По его словам, к этому привела экономическая политика торговых партнёров.
Трамп приготовил ответ. Уже в апреле он собирается ввести "зеркальные" пошлины до 50% на товары из десятков стран. Цель — добиться экономической независимости США.
Ранее в январе Трамп уже объявлял режим ЧП в энергетике. Тогда он хотел усилить добычу и снизить экологические ограничения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.