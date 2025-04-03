Уехали — и всё: почему с Little Big больше ничего не взыскать

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

РИА Новости сообщает: приставы прекратили взыскания с музыкантов Little Big Ильи Прусикина* и Софьи Таюрской.

Оба покинули Россию и живут в США. У Прусикина остался долг — 817 рублей госпошлины. У Таюрской — 1410 рублей за услуги связи. Но приставы закрыли дела. Уехавшие за границу музыканты не оставили в России имущество, на которое можно наложить арест.

Прусикина обвинили в дискредитации СВО, получении поддержки из-за рубежа и выступлениях в недружественных странах.

Теперь долги остаются на бумаге, а взыскания — невозможны.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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