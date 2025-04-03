Уехали — и всё: почему с Little Big больше ничего не взыскать

РИА Новости сообщает: приставы прекратили взыскания с музыкантов Little Big Ильи Прусикина* и Софьи Таюрской.
Оба покинули Россию и живут в США. У Прусикина остался долг — 817 рублей госпошлины. У Таюрской — 1410 рублей за услуги связи. Но приставы закрыли дела. Уехавшие за границу музыканты не оставили в России имущество, на которое можно наложить арест.
Прусикина обвинили в дискредитации СВО, получении поддержки из-за рубежа и выступлениях в недружественных странах.
Теперь долги остаются на бумаге, а взыскания — невозможны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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