Теперь за слова ответишь: клевета перестаёт быть личным делом

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых правилах по делам о клевете. Об этом сообщает "Российская газета".

Теперь пострадавшие смогут подать заявление в полицию. А полицейские — провести расследование и передать дело в суд.

С такой инициативой выступил Верховный суд. Он предлагает изменить Уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроект касается дел о бытовой клевете. Теперь они перейдут в категорию частно-публичного обвинения. Это значит, что полиция будет обязана реагировать, а не оставлять всё на усмотрение сторон.

Такой шаг может упростить процесс защиты чести и достоинства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.