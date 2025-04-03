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Теперь за слова ответишь: клевета перестаёт быть личным делом

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Правда ТВ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых правилах по делам о клевете. Об этом сообщает "Российская газета".

Теперь пострадавшие смогут подать заявление в полицию. А полицейские — провести расследование и передать дело в суд.

С такой инициативой выступил Верховный суд. Он предлагает изменить Уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроект касается дел о бытовой клевете. Теперь они перейдут в категорию частно-публичного обвинения. Это значит, что полиция будет обязана реагировать, а не оставлять всё на усмотрение сторон.

Такой шаг может упростить процесс защиты чести и достоинства.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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