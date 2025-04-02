Без штампа — без прав: Верховный суд поставил точку в спорах гражданских пар об имуществе

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Верховный суд России напомнил: имущество, купленное в гражданском браке, не считается совместно нажитым. Об этом сообщает "РИА Новости".

Рассматривался спор пары из Краснодарского края. Сначала они были в браке 24 года. Потом развелись, но продолжили жить вместе. Мужчина купил бывшей жене машину и оформил на неё.

После окончательного расставания он попытался вернуть автомобиль — через суд. Апелляция сначала решила, что машина была куплена "на общие деньги". Но Верховный суд отменил это решение.

Суд подчеркнул: режим совместной собственности действует только в зарегистрированном браке. Гражданское сожительство не даёт имущественных прав.

Машину оставили женщине.

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