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Закрытая граница — открытая рана: россияне Финляндии жалуются в ЕСПЧ

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Правда ТВ

Жители Финляндии с российскими корнями обратились в Европейский суд по правам человека. Их жалоба касается закрытия границы с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

Люди жалуются: они не могут общаться с родными и навещать могилы близких. Верховный суд Финляндии отказался рассматривать дело. Теперь ЕСПЧ требует от Хельсинки разъяснений.

Финские власти заявляют, что граница не полностью закрыта. Но поездки затруднены.

Напомним, что Финляндия ужесточила контроль с ноября 2023 года. Официально — из-за наплыва беженцев. Финские власти обвинили Россию в провокации. МИД РФ эти обвинения отверг и назвал их двойными стандартами.

Открытие границы ожидается не раньше конца 2025 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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