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Небо откроется над Сибирью: синоптики предсказывают избыток дождей

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Правда ТВ

Апрель в России будет очень разным. В некоторых регионах — ливни, в других — почти ни капли. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Сильные осадки ждут жителей Приволжского округа, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Особенно — на востоке Приволжья, юге Урала, в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и Приморье.

А вот на юге Центральной России, в Забайкалье, на Камчатке и в северной Якутии будет сухо — там ожидается дефицит осадков. В остальных регионах — близко к норме.

А в Москве 5 и 6 апреля может пойти мокрый снег. Об этом предупредил метеоролог Евгений Тишковец из центра "Фобос".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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