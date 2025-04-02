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Пассивный доход за 10 лет — но сумма кусается: сколько нужно накопить, чтобы деньги работали за тебя

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Правда ТВ

Хочешь получать 100 тысяч в месяц и не работать? Придётся накопить 65 миллионов. Об этом агентству "Прайм" рассказал Алексей Родин, эксперт Минфина.

По его расчётам, такую сумму нужно накопить за 10 лет. А потом — вложить в облигации. Доходность портфеля — 12% в год. Каждый год можно забирать 4%. Это даст стабильный доход и учтёт инфляцию.

Родин отмечает: формула простая. Доход в год умножаем на 25 — получаем нужный капитал. А дальше — живём на проценты.

Создать такой портфель можно с помощью инвестиций в фонды. Чем дольше срок — тем больше риска можно позволить.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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