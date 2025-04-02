Энергоудары и иллюзии: что Киев показывает Трампу, и что он на самом деле видит

Киев продолжает удары по энергетике России. Но, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, он зря рассчитывает на неосведомлённость США.

По её словам, Киев думает, что сможет показать Дональду Трампу искаженную картинку. Так, мол, делали раньше с Байденом. Но с новой администрацией это не пройдёт. Захарова считает, что такие действия — неуважение к президенту США и его команде.

МИД уверен — Вашингтон в курсе происходящего. А украинская сторона недооценивает ситуацию.

Тем временем, атаки на энергообъекты усиливаются. Минобороны России сообщает о новых ударах ВСУ по подстанциям и электросетям в Белгородской области. За сутки — несколько налётов.

Россия обещает информировать мировую общественность и дипломатов о происходящем.

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