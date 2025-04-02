Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Автогиганты на грани: как Трамп бьёт по своим, пытаясь наказать чужих

1:13
Правда ТВ

США снова в центре торгового скандала. Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на машины из Канады и Мексики. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад "Росконгресса".

Под удар попадают три крупнейших автогиганта — Stellantis, General Motors и Ford. У них почти половина машин собирается за границей. Stellantis ввозит из соседних стран 40% авто, у GM — 30%, у Ford — 25%.

Трамп хочет вернуть заводы домой. Но это обернётся ростом цен и бегством производителей. В Мексике делают почти половину всех автозапчастей для США. Это 126 миллиардов долларов в год. Их замена будет болезненной.

Компания Sumitomo Electric уже говорит, что перенесёт производство в Юго-Восточную Азию — во Вьетнам или на Филиппины. Там пошлины ниже — всего 5 процентов.

А в это время Китай, Корея и Япония объединяются. Они хотят создать зону свободной торговли и защитить поставки. Встреча прошла прямо перед объявлением новых пошлин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Открой не ту дверь — и не вернёшься: школьная игра, от которой родители в шоке
Открой не ту дверь — и не вернёшься: школьная игра, от которой родители в шоке
Необычная инициатива: из замка Пугачёвой в Грязи захотели сделать центр для комиков
Необычная инициатива: из замка Пугачёвой в Грязи захотели сделать центр для комиков
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
Неожиданное молчание Прилучного: стало известно, как актёр относится к новым ухажёрам Муцениеце
Неожиданное молчание Прилучного: стало известно, как актёр относится к новым ухажёрам Муцениеце
Самокаты под колёсами закона: как новое ПДД может поменять уличную жизнь
Самокаты под колёсами закона: как новое ПДД может поменять уличную жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.