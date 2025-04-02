Автогиганты на грани: как Трамп бьёт по своим, пытаясь наказать чужих

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США снова в центре торгового скандала. Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на машины из Канады и Мексики. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад "Росконгресса".

Под удар попадают три крупнейших автогиганта — Stellantis, General Motors и Ford. У них почти половина машин собирается за границей. Stellantis ввозит из соседних стран 40% авто, у GM — 30%, у Ford — 25%.

Трамп хочет вернуть заводы домой. Но это обернётся ростом цен и бегством производителей. В Мексике делают почти половину всех автозапчастей для США. Это 126 миллиардов долларов в год. Их замена будет болезненной.

Компания Sumitomo Electric уже говорит, что перенесёт производство в Юго-Восточную Азию — во Вьетнам или на Филиппины. Там пошлины ниже — всего 5 процентов.

А в это время Китай, Корея и Япония объединяются. Они хотят создать зону свободной торговли и защитить поставки. Встреча прошла прямо перед объявлением новых пошлин.

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