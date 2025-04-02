Заправляешь до полного? Это может стоить машине больше, чем ты думаешь

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заправка "до полного" может навредить вашей машине.

Если налить топливо до краёв, оно может перелиться. Особенно в жару это опасно — риск возгорания возрастает. Кроме того, бензин портит лакокрасочное покрытие.

Есть и скрытая угроза — лишний вес. Чем тяжелее машина, тем выше расход топлива. Вроде бы мелочь, но за год это выливается в реальные траты.

А ещё бензин и дизель со временем портятся. Добавки выветриваются, топливо окисляется. Это может вызвать коррозию, засоры и проблемы при запуске.

Вывод простой — не доливайте топливо до самого края. Машина скажет спасибо, а кошелёк — тем более.

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