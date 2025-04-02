Один поворот — минус права: как весенняя разметка подставляет водителей

Весной дороги становятся коварными. Разметка стерта, знаки скрывает снег. А инспекторы — на месте.
Автоюрист рассказал порталу njcar. ru, как не лишиться прав за выезд на встречку. Частая ошибка — поворот налево с заездом колёсами на сплошную. Водители не замечают касания, но инспекторы трактуют это как выезд на встречную. Хотя по закону это лишь штраф в 1500 рублей.
Важно — фиксируйте свою позицию в протоколе. А ещё лучше — имейте запись с видеорегистратора.
Бывает, что знак обгона скрыт снегом, а разметка почти исчезла. Водитель обгоняет — и получает протокол. Формально — нарушение. Но есть нюансы.
Особенно опасно, когда инспекторы создают провокации. Медленно едущий транспорт, неочевидные препятствия — водителя вынуждают пойти на обгон. И сразу ловят.
Что делать? Не спешить. Оценивать не только знаки, но и общую обстановку. Видимость плохая — сбрось скорость. А если есть сомнения — лучше не рисковать.
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