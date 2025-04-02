Экономишь топливо — теряешь обзор: почему опасно пристраиваться за фурой

Некоторые водители считают, что езда за грузовиком экономит топливо. Теоретически — да, до 30% за счёт уменьшенного сопротивления воздуха.
Но на практике это опасно. Об этом рассказал инспектор ГИБДД порталу njcar. ru. Чтобы получить эффект, приходится ехать слишком близко. А это уже риск аварии.
За фурой почти ничего не видно — ни светофоров, ни пешеходов. Из-под колёс летят камни и мусор. Они могут разбить стекло или повредить фары.
А если идёт дождь, видимость падает ещё больше. Влага с абразивной пылью царапает стекло и краску.
Если груз в фуре закреплён плохо — он может выпасть прямо на дорогу. А старые фуры нередко выбрасывают облака выхлопов. Это мешает видеть дорогу и вредит здоровью.
Итог — экономия топлива не стоит всех этих рисков.
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