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Экономишь топливо — теряешь обзор: почему опасно пристраиваться за фурой

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Правда ТВ

Некоторые водители считают, что езда за грузовиком экономит топливо. Теоретически — да, до 30% за счёт уменьшенного сопротивления воздуха.

Но на практике это опасно. Об этом рассказал инспектор ГИБДД порталу njcar. ru. Чтобы получить эффект, приходится ехать слишком близко. А это уже риск аварии.

За фурой почти ничего не видно — ни светофоров, ни пешеходов. Из-под колёс летят камни и мусор. Они могут разбить стекло или повредить фары.

А если идёт дождь, видимость падает ещё больше. Влага с абразивной пылью царапает стекло и краску.

Если груз в фуре закреплён плохо — он может выпасть прямо на дорогу. А старые фуры нередко выбрасывают облака выхлопов. Это мешает видеть дорогу и вредит здоровью.

Итог — экономия топлива не стоит всех этих рисков.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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