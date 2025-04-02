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Железное сердце Земли изменило ритм: что происходит под нашими ногами

1:11
Правда ТВ

Что-то странное происходит в самом центре нашей планеты.

Ученые зафиксировали, что внутреннее ядро Земли — плотная железная сфера глубиной свыше 5000 километров — внезапно изменило направление вращения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Сначала, по данным учёных, ядро замедлилось около 2010 года, а теперь начало вращаться в обратную сторону по сравнению с земной корой. Всё это — результат взаимодействия между жидким внешним ядром и мантией, которая его окружает.

Исследователи проанализировали данные сотен землетрясений и ядерных испытаний. Сейсмические волны показали — в центре Земли происходят серьёзные подвижки.

Влияние на продолжительность суток пока минимально — меньше тысячной доли секунды. Но изменения могут затронуть магнитное поле и даже климат. Учёные отмечают, что форма ядра тоже меняется.

Мы только начинаем понимать, как работает "железное сердце" планеты. И это может изменить наше представление о Земле навсегда.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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