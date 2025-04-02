Сон в зерне: как горсть семечек может усыпить лучше, чем таблетки

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Когда ночью не спится, а мысли не дают покоя, поможет простое средство — тыквенные семечки.

Эти семечки богаты магнием и триптофаном. Магний расслабляет мышцы и снижает уровень стресса. А триптофан превращается в серотонин, а потом — в мелатонин, который помогает заснуть.

В них есть и цинк — он ускоряет выработку "гормонов счастья". Это не только улучшает сон, но и поднимает настроение. Особенно полезны семечки в период тревожности или стресса.

Жирность не должна пугать — это хорошие жиры, они даже помогают держать вес под контролем.

Как есть? Просто — съешь горсть жареных семечек вечером. Можно добавить их в йогурт, овсянку или сделать напиток на растительном молоке.

Но важно помнить: меру никто не отменял. А если есть аллергия на семена или орехи — лучше проконсультироваться с врачом.

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