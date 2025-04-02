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Кто в России не платит по счетам: приставы раскрыли неожиданный портрет должника

1:17
Правда ТВ

Типичный должник по кредитам в России — это не пенсионер, а совсем другой человек.

Как заявил глава ФССП Дмитрий Аристов, чаще всего проблемы с долгами возникают у мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. У них нет загранпаспорта, стабильного дохода и собственного жилья. Обычно у таких мужчин один ребёнок. Они активно пользуются мобильной связью.

Аристов подчеркнул, что стереотип о пенсионерах-должниках давно не соответствует реальности. Более молодые россияне всё чаще оказываются в сложной финансовой ситуации. Многие из них не могут выехать за границу — у них нет нужных документов.

Кредиты такие люди погашают либо с накоплений, либо из нестабильных поступлений. А ограничение выезда за границу, как мера давления, в этих случаях просто не работает.

На фоне роста числа должников Центробанк пытается охладить кредитную активность россиян. По словам Эльвиры Набиуллиной, объёмы займов в марте 2025 года сократились на 390 миллиардов рублей. Если тренд сохранится, возможна и корректировка ключевой ставки.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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