Больше не банкрот, если должен за дом: ипотеку хотят вынести за скобки

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут изменить правила банкротства для физических лиц.

Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который исключает просроченную ипотеку из оснований для принудительного банкротства. Об этом говорится в базе нижней палаты парламента.

Теперь банк не сможет обратиться в суд с заявлением о признании человека банкротом, если его единственный долг — это просроченная ипотека. При этом сам гражданин сможет подать на банкротство по собственному желанию.

По словам авторов, это защитит заёмщиков и снизит социальную напряжённость. Сейчас просрочка по ипотеке в стране растёт. С января по сентябрь 2024 года она увеличилась на 28% — почти на 17 миллиардов рублей.

Депутаты считают, что долг можно покрыть за счёт продажи жилья, поэтому банкротство в таких случаях — лишняя мера.

Ранее также приняли закон, который защищает единственное ипотечное жильё банкрота — даже если кредит по нему ещё не выплачен.

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