Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Больше не банкрот, если должен за дом: ипотеку хотят вынести за скобки

1:07
Правда ТВ

В России могут изменить правила банкротства для физических лиц.

Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который исключает просроченную ипотеку из оснований для принудительного банкротства. Об этом говорится в базе нижней палаты парламента.

Теперь банк не сможет обратиться в суд с заявлением о признании человека банкротом, если его единственный долг — это просроченная ипотека. При этом сам гражданин сможет подать на банкротство по собственному желанию.

По словам авторов, это защитит заёмщиков и снизит социальную напряжённость. Сейчас просрочка по ипотеке в стране растёт. С января по сентябрь 2024 года она увеличилась на 28% — почти на 17 миллиардов рублей.

Депутаты считают, что долг можно покрыть за счёт продажи жилья, поэтому банкротство в таких случаях — лишняя мера.

Ранее также приняли закон, который защищает единственное ипотечное жильё банкрота — даже если кредит по нему ещё не выплачен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.