Открой не ту дверь — и не вернёшься: школьная игра, от которой родители в шоке

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новая опасная игра захватывает подростков. Она называется "Красная дверь, жёлтая дверь".

Об этом сообщает SHOT. Родители бьют тревогу — школьники впадают в транс, у них начинаются галлюцинации. В игре участвуют двое — "объект" и "проводник". Один ложится с закрытыми глазами, поднимает руки. Второй массирует ему виски и задаёт вопросы: какие двери он видит, какие коридоры и появляется ли чёрный человек.

Игрок отвечает, будто находится в гипнозе. Если он замолкает, его будят — чтобы не стало хуже.

Участники уверяют, что это якобы расслабляет и помогает заглянуть внутрь себя. Но врачи предупреждают: игра может быть опасна. Особенно для тех, у кого есть психические проблемы. После сильного массажа могут появиться тошнота, тревога и даже искажение реальности.

Родители сравнивают эффект от игры с наркотиками.

Ранее тревогу вызывала другая опасная игра — "исчезновение". Подростки должны были сбежать из дома на сутки и полностью оборвать связь с близкими.

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