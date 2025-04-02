По холостякам ударили ниже пояса: налог на бездетность снова на повестке

Скандальное предложение прозвучало на Московском экономическом форуме-2025.
Бывший депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостых мужчин. На это обратил внимание Telegram-канал "Расстрига". По словам политика, в России живут десятки миллионов холостяков. Он считает, что их стиль жизни — "всё для себя" и "никому ничего не должен" — вредит обществу.
Таранин предлагает кардинальные меры. Он считает, что мужчин без детей стоит обложить налогом в размере до 20% от зарплаты. Цель — изменить ценности и стимулировать к созданию семей.
Зал встретил идею аплодисментами.
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