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Растворимый кофе реабилитирован: развеян главный миф

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Правда ТВ

Растворимый кофе — не враг организму. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью Life. ru.

По её словам, несмотря на обработку зёрен и потерю части вкуса, в напитке остаются важные компоненты — кофеин, органические кислоты, масла и минералы. Так что при выборе качественного бренда растворимый кофе не несёт вреда.

Опасения стоит направить в другую сторону. Дешёвые сорта могут содержать примеси — цикорий, ячмень, ароматизаторы и красители. А в смесях типа "3 в 1" часто много сахара, пальмового масла и химии.

Интересный факт — растворимый кофе можно заварить даже холодной водой. Именно так в Греции делают знаменитый фраппе — отличный способ освежиться в жару.

Итог простой: бояться растворимого кофе не стоит. Главное — знать, что покупаешь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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