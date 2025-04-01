Холестерин, который нельзя сбросить: теперь можно уколоть

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Компания Eli Lilly сообщила об уникальных результатах испытаний. Новый препарат леподисиран снижает уровень опасного холестерина — липопротеина(а) — почти на 94%. Данные представили на медицинской конференции в Чикаго, результаты опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Липопротеин(а) — это наследственный тип холестерина. Его нельзя снизить диетой или таблетками, а высокий уровень ЛП(а) может вызвать инфаркт, инсульт и другие тяжёлые заболевания. Проблема касается более миллиарда человек по всему миру.

В испытаниях участвовали 210 человек. 141 участник получил препарат, остальные — плацебо. Через полгода после одной-двух инъекций уровень ЛП(а) у первой группы снизился почти на 94%. Побочных эффектов не зафиксировано.

Кардиолог Стивен Ниссен отметил: "У нас есть препарат, который работает после нескольких доз".

Сейчас Eli Lilly начала третью фазу испытаний. Цель — доказать, что снижение ЛП(а) действительно уменьшает риск инфарктов и других осложнений. Параллельно компания тестирует таблетированную форму — мувалаплин. Также над похожими препаратами работают Merck и Hengrui.

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