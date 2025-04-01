Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Холестерин, который нельзя сбросить: теперь можно уколоть

1:23
Правда ТВ

Компания Eli Lilly сообщила об уникальных результатах испытаний. Новый препарат леподисиран снижает уровень опасного холестерина — липопротеина(а) — почти на 94%. Данные представили на медицинской конференции в Чикаго, результаты опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Липопротеин(а) — это наследственный тип холестерина. Его нельзя снизить диетой или таблетками, а высокий уровень ЛП(а) может вызвать инфаркт, инсульт и другие тяжёлые заболевания. Проблема касается более миллиарда человек по всему миру.

В испытаниях участвовали 210 человек. 141 участник получил препарат, остальные — плацебо. Через полгода после одной-двух инъекций уровень ЛП(а) у первой группы снизился почти на 94%. Побочных эффектов не зафиксировано.

Кардиолог Стивен Ниссен отметил: "У нас есть препарат, который работает после нескольких доз".

Сейчас Eli Lilly начала третью фазу испытаний. Цель — доказать, что снижение ЛП(а) действительно уменьшает риск инфарктов и других осложнений. Параллельно компания тестирует таблетированную форму — мувалаплин. Также над похожими препаратами работают Merck и Hengrui.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.