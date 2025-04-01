Необычная инициатива: из замка Пугачёвой в Грязи захотели сделать центр для комиков

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Замок в подмосковной деревне Грязь, ранее принадлежавший певице Алле Пугачёвой, предложили превратить замок в резиденцию юмористов из программы "Аншлаг".

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с "Абзацем" признался, что такое решение не только сохранит объект, но и привлечет туристов и поклонников.

"Вместо унылого запустения или безликой резиденции мы получим настоящий центр юмора и сатиры, где каждый сможет найти себе что-то по душе и от души посмеяться", — высказался парламентарий.

Иванов подчеркнул, что его предложение — это шутка, но с долей правды. Он призвал чаще улыбаться и смотреть на мир с оптимизмом, и пожелал россиянам больше смеха и позитива.

Сама Алла Пугачёва объявила о выпуске новой песни о Великой Отечественной войне. Композиция уже была в Сети, но затем исчезла, что вызвало недоумение у слушателей. Директор певицы, Елена Чупракова, подтвердила, что релиз состоится 11 апреля.

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