Роспись не спасёт: в России взялись за фиктивные семьи мигрантов

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России предложили ужесточить закон против фиктивных браков с мигрантами. Об этом сообщает "Парламентская газета".

В Госдуму внесён законопроект, по которому при выдворении иностранца из страны будет учитываться не просто факт брака с россиянином, а доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства.

Если супруги не живут вместе или не ведут общее хозяйство, брак могут признать фиктивным — и нарушителя выдворят.

Правда, правительство уже отметило, что закон требует доработки. В проекте не указано, как именно будут проверять факт совместной жизни. Не учтены ситуации, когда супруги временно живут раздельно — например, из-за пандемии, войны или вахтовой работы.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранец может получить временное разрешение на проживание в России только спустя три года после заключения брака с гражданином РФ.

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