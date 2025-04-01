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Роспись не спасёт: в России взялись за фиктивные семьи мигрантов

1:00
Правда ТВ

В России предложили ужесточить закон против фиктивных браков с мигрантами. Об этом сообщает "Парламентская газета".

В Госдуму внесён законопроект, по которому при выдворении иностранца из страны будет учитываться не просто факт брака с россиянином, а доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства.

Если супруги не живут вместе или не ведут общее хозяйство, брак могут признать фиктивным — и нарушителя выдворят.

Правда, правительство уже отметило, что закон требует доработки. В проекте не указано, как именно будут проверять факт совместной жизни. Не учтены ситуации, когда супруги временно живут раздельно — например, из-за пандемии, войны или вахтовой работы.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранец может получить временное разрешение на проживание в России только спустя три года после заключения брака с гражданином РФ.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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