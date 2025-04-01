Мигалка, фальшивка и VIP-маскарад: в Москве остановили фейковый Aurus

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве остановили люксовый Aurus с фальшивыми документами и спецсигналами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Машину заметили вечером 28 марта в районе Коптево. За рулем — мужчина по имени Ярослав. Он предъявил инспекторам документы, якобы выданные Управлением делами президента России в 2022 году.

Но у сотрудников ГАИ возникли сомнения. Модель Aurus Senat на госслужбе начали использовать только с конца 2024 года. VIN-номер машины в базе не значился, хотя госномер был официальным.

Управделами президента подтвердило полиции — такой машины у них нет. Ярослава задержали, авто стоимостью 40 миллионов рублей изъяли.

Против водителя возбуждено уголовное дело — за подделку документов.

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