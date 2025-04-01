Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова призналась, что политические расхождения стали причиной прекращения общения с рядом близких людей.

Хотя количество потерянных контактов, по её словам, невелико, Меньшова подчеркнула, что сознательно дистанцировалась от тех, с кем "не захотела продолжать активно коммуницировать".

На вопрос о возможности примирения с артистами, покинувшими Россию, она отвела чёткие рамки: "Мне не близко само слово "прощать". Меньшова провела параллель с трагическим опытом эмиграции 1917 года, отметив, что исторические расколы редко заканчиваются воссоединением.

"Всё идёт своим чередом, но пока пути не пересекаются. Сомневаюсь, что нам суждено снова быть вместе", — добавила она в разговоре с KP. RU.

Сейчас главным фокусом Меньшовой остаётся авторский проект "Сама Меньшова", который она называет "делом жизни". Не менее значимой вехой в карьере актриса считает программу "Я сама", выходившую на ТВ-6 в конце 1990-х — именно она, по мнению Юлии, сформировала ее как телевизионную ведущую. Отдельное место занимает режиссура.

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