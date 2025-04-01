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Пригожин и Соседов против Вали Карнавал и других поющих блогеров: это засор для ушей!

1:17
Правда ТВ

Продюсер Иосиф Пригожин подверг критике популярный тренд, когда блогеры без музыкального образования пробуют себя в роли певцов. Он назвал это "поверхностным контентом", который эксплуатирует аудиторию и отодвигает настоящие таланты.

Пригожин раскритиковал 23-летнюю Валю Карнавал, у которой 19 млн подписчиков в TikTok и несколько музыкальных треков. Он считает её творчество попыткой монетизировать хайп, а не настоящим творчеством.

"Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером", — выразил мнение Пригожин.

Его поддержал музыкальный критик Сергей Соседов, назвавший клип Карнавал "засором для ушей" на YouTube-канале "СпецКорр".

С критикой выступила и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина. Она заявила, что молодежь деградирует, считая такое искусство искусством.

Валя Карнавал уже сталкивалась с критикой со стороны мэтров эстрады. В 2022 году ее раскритиковала Лариса Долина, но позже они помирились и даже записали совместный трек.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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