Неожиданное молчание Прилучного: стало известно, как актёр относится к новым ухажёрам Муцениеце

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Оксана Даниелова, представитель Павла Прилучного, сообщила, что актёр не проявляет интереса к личной жизни бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.

После развода актёры не смогли договориться о воспитании детей и алиментах, и решают эти вопросы в суде. Заседание прошло 28 марта, сын Тимофей решил остаться с отцом, но мать не принимает это решение.

Муцениеце продолжает работать и устраивать личную жизнь. Сначала она вызвала слухи о романе с радиоведущим Иваном Чуйковым, затем её видели в компании музыканта Петра Дранги. Они вместе отметили день рождения дочери Муцениеце и часто путешествуют.

Даниелова сообщила, что Прилучный не вмешивается в личную жизнь Муцениеце и не следит за её отношениями. Адвокат отметила, что Прилучный поддерживает общение с дочерью, но та не жаловалась на ухажёров матери.

"Если бы ребёнок был чем-то обеспокоен, она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы", — добавила Даниелова в разговоре с Woman. ru.

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