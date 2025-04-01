От отказа до авторских сценариев: как Давай поженимся стало делом жизни для Ларисы Гузеевой

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева рассказала об опыте работы в шоу, который длится уже 17 лет. В начале своей карьеры она не планировала участвовать в этом проекте и мечтала о работе в кино.

Когда ей предложили стать ведущей программы, она была возмущена, так как мечтала сниматься в кино и работать с великими режиссёрами. Но затем она решила попробовать.

По её словам, образ на экране со временем менялся, но всё наладилось, когда она сказала: "Ладно, мы все одинаковые. Только я не подарок". Звезда "Жестокого романса" подчеркнула, что ни под кого не подстраивается.

Гузеева отметила, что за время работы в шоу возникали конфликты, но она разработала свою стратегию ведения программы. Она призналась, что сама пишет сценарии для выпусков.

"Женихи и невесты разные, и с ними случаются конфликты. Но из этих столкновений рождается что-то человеческое. Я не работаю с суфлёром. В голове рождается собственный сценарий ведения. Продюсеры давно махнули на меня рукой", — отметила ведущая.

В заключение она добавила, что коллеги стали для неё близкими людьми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.