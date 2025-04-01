Зеркало не врёт: Екатерина Семёнова о недуге, который преследует её 40 лет

Екатерина Семёнова, известная по сериалу "Две судьбы", рассказала о своём заболевании, с которым она борется уже 40 лет. У актрисы расстройство пищевого поведения, с которым невозможно полностью справиться.
В настоящее время у Екатерины нет проблем с весом и питанием, но раньше она страдала от лишних килограммов. Несмотря на то, что у неё нет весов, она замечает малейшие изменения в фигуре.
Актриса в интервью "Леди Mail.ru" призналась, что видит каждый лишний килограмм на себе и старается с ними уживаться. Она больше не устраивает голодовок и не заедает стресс, но расстройство пищевого поведения с ней навсегда.
"Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остаётся с тобой навсегда", — подчеркнула Семёнова.
У Екатерины совсем нет времени следить за собой, вместо спорта она носит утяжелители, чтобы мышцы немного напрягались. Также у неё нет времени на маникюр.
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