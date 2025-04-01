Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зеркало не врёт: Екатерина Семёнова о недуге, который преследует её 40 лет

1:00
Правда ТВ

Екатерина Семёнова, известная по сериалу "Две судьбы", рассказала о своём заболевании, с которым она борется уже 40 лет. У актрисы расстройство пищевого поведения, с которым невозможно полностью справиться.

В настоящее время у Екатерины нет проблем с весом и питанием, но раньше она страдала от лишних килограммов. Несмотря на то, что у неё нет весов, она замечает малейшие изменения в фигуре.

Актриса в интервью "Леди Mail.ru" призналась, что видит каждый лишний килограмм на себе и старается с ними уживаться. Она больше не устраивает голодовок и не заедает стресс, но расстройство пищевого поведения с ней навсегда.

"Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остаётся с тобой навсегда", — подчеркнула Семёнова.

У Екатерины совсем нет времени следить за собой, вместо спорта она носит утяжелители, чтобы мышцы немного напрягались. Также у неё нет времени на маникюр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.