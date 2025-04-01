€1 млрд — почти возвращён: как Россия гасит долги даже под санкциями

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские компании почти полностью вернули долги по кредитам, оформленным под гарантии финского агентства Finnvera. Об этом сообщает телеканал Yle.

На начало 2022 года сумма задолженности составляла около миллиарда евро. Сейчас осталось всего 64 миллиона. Финская сторона признала: компании из России продолжают выполнять обязательства, несмотря на санкции.

Глава отдела корпоративного бизнеса Finnvera Юсси Хаарасилта заявил, что агентство довольно результатом. Он отметил: компании, которые работают на международных рынках, стараются сохранить хорошую кредитную историю.

Finnvera занимается финансированием крупных предприятий — в судостроении, телекоммуникациях и лесной промышленности. Названия заемщиков не раскрываются, но известно, что многие из них связаны с государственными структурами России.

В агентстве считают, что полное погашение — вопрос времени. Пока что динамика — позитивная.

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