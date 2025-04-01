Пенсии хотят индексировать по-другому — предложен новый подход

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме предложили пересмотреть механизм индексации пенсий. С такой инициативой выступил глава комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил: текущая система не отражает реальную ситуацию. Пенсии индексируют формально — по инфляции, а не по тем расходам, с которыми пенсионеры сталкиваются каждый день.

"Если сахар, хлеб и лекарства подорожали на 22%, а пенсию подняли только на 9%, — это не рост, а снижение", — сказал депутат.

Гаврилов предлагает привязать индексацию к потребительской корзине. Ведь основную часть доходов пожилые люди тратят именно на еду, коммуналку и препараты от давления.

С 1 апреля в России прошла очередная индексация — выплаты увеличили более чем четырём миллионам человек. Это уже третье повышение в этом году. Но, как считает депутат, "прибавка практически не ощущается".

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