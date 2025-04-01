Ночь, крем и новая жизнь: найдена молекула, возвращающая волосы

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные из Калифорнии, похоже, нашли способ победить облысение. В UCLA разработали молекулу PP405, которая запускает рост настоящих волос, а не временного пушка.

PP405 действует на белок в стволовых клетках, который обычно блокирует рост. Молекула отключает этот тормоз — и фолликулы снова включаются. Речь не о визуальном эффекте, а о реальном возвращении волос.

В 2023 году начались испытания на людях. Добровольцы наносили состав на кожу головы — и спустя недели начали отращивать полноценные волосы. Без операций и гормонов.

Открытие принадлежит группе учёных во главе с Уильямом Лоури и Хизер Кристофк. Для вывода средства на рынок уже создана компания Pelage Pharmaceuticals. Она привлекла более 16 миллионов долларов инвестиций.

Если клинические испытания пройдут успешно, в ближайшие годы может появиться крем, который изменит индустрию и жизни миллионов людей. Без волшебства. Только наука.

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