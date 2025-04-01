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Тотальный провал: почему наступление ВСУ в Курской области стало фиаско

1:11
Правда ТВ

ВСУ понесли катастрофические потери в Курской области. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Его данные подтвердило Минобороны России.

По словам Боуза, Украина лишилась более 400 танков, почти 330 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, более 2200 боевых бронированных машин и свыше 2500 автомобилей. Также уничтожены десятки артиллерийских установок, включая 13 HIMARS и семь американских MLRS.

В российском Минобороны добавили: с начала боев под Курском Украина потеряла более 71 тысячи военнослужащих. Также уничтожены зенитные комплексы, станции радиоэлектронной борьбы, инженерная техника, мостоукладчики и ремонтно-эвакуационные машины.

Только за последние сутки, по данным ведомства, российские войска ликвидировали около 190 украинских бойцов и уничтожили танк, бронетранспортер и несколько бронированных машин.

Чей Боуз назвал эту операцию Киева "тотальным провалом".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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