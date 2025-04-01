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Получил отстрочку: стало известно, когда Глеб Калюжный отправится в армию

Правда ТВ

Глеб Калюжный, актёр из сериала "Вампиры средней полосы", получил отсрочку от призыва на военную службу из-за обучения в университете и участия в патриотических проектах.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, 26-летний артист планирует явиться в военкомат не раньше мая из-за весенней сессии и работы над фильмом о бойце-добровольце.

Мать актёра Наталья подтвердила Super.ru, что её сын планирует пойти в армию в текущем призыве.

"Не знаю, когда точно, наверное, в мае. Он не может [попасть] в какие-то конкретные войска, как распределят, так и пойдёт", — заявила женщина.

6 марта Глеб Калюжный посетил Следственный комитет по уголовному делу об уклонении от службы в армии. Оказалось, что он несколько лет игнорировал повестки и не имел законных оснований для уклонения. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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