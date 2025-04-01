Тонны без адреса: куда исчезли покупатели российского угля

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В марте экспорт российского угля резко сократился. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на расчёты Института энергетики и финансов.

Отгрузки через порты Усть-Луга и Восточный упали на 30 и 21 процент соответственно. Также проблемы начались в портах Мурманской области и на юге страны — поставки туда практически прекратились.

Причина — падение мировых цен на уголь. Некоторые компании теперь работают в минус, выживают только те, у кого есть свои терминалы перевалки. Еще одна проблема — борьба РЖД с порожняком, что увеличивает расходы.

На этом фоне "Русский уголь" и другие компании готовы полностью остановить морской экспорт уже в апреле. Они переключатся на внутренний рынок и погранпереходы.

Поставки в Китай тоже резко просели. За первую половину марта они упали почти в два раза. Поставки коксующегося угля тоже остановились.

Минэнерго подтверждает: 27 угольных компаний близки к банкротству, еще 62 — в критическом положении. Власти обсуждают субсидии и снижение тарифов на перевозку. Антикризисная программа для отрасли пока в разработке.

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